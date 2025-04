Japanische Rettungshelfer haben zweimal binnen einer Woche denselben jungen Mann von den steilen Hängen des Fuji retten müssen. Medienberichten zufolge kehrte der 20-jährige Student beim zweiten Mal auf den 3.776 Meter hohen Berg zurück, um sein Handy zu suchen, das er bei der ersten Rettungsaktion zurückgelassen hatte.

Polizeiangaben zufolge entdeckte ein Wanderer den in Japan lebenden chinesischen Studenten am Samstag auf einem Weg in rund 3.000 Metern Höhe. "Er wurde mit Verdacht auf Höhenkrankheit ins Krankenhaus gebracht", sagte ein Polizeisprecher in der Region Shizuoka am Montag.