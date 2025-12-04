Start der Weihnachtszeit: Christbaum am Rockefeller Center erleuchtet

Mit dem traditionellen Einschalten der mehr als 50.000 Lichter am vielleicht bekanntesten Christbaum der Welt am Rockefeller Center hat die Millionenmetropole New York die beginnende Weihnachtszeit markiert. Musik-Stars wie Marc Anthony, Reba McEntire und Gwen Stefani traten bei der auch live im US-Fernsehen übertragenen Show auf. Tausende Menschen schauten in der Kälte vor Ort zu, zahlreiche Straßen rund um den Baum mitten in Manhattan waren für Fahrzeuge gesperrt worden.

Das seit Anfang der 1930er Jahre jährlich zelebrierte Anzünden der Lichter am Baum vor dem Rockefeller Center gilt als eine der beliebtesten New Yorker Weihnachtstraditionen, wie zum Beispiel auch das Eislaufen auf der direkt davor gelegenen Eisbahn.

