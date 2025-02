Sri Lanka: Fast 1.200 Menschen in zehn Jahren von Elefanten getötet

In Sri Lanka sind in den vergangenen zehn Jahren fast 1.200 Menschen durch Elefanten getötet worden. Diese Zahl nannte Umweltminister Dammika Patabendi am Donnerstag im Parlament. Zugleich seien bei Auseinandersetzungen zwischen Dorfbewohnern und wilden Elefanten mehr als 3.500 Tiere getötet worden.

Von Anfang 2015 bis Ende 2024 seien 1.195 Menschen und 3.484 wilde Elefanten getötet worden, sagte Patabendi. Im Jänner 2025 seien drei weitere Menschen und 43 Tiere dazugekommen.