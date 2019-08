Sorge vor Ebola-Epidemie in kongolesischer Millionenstadt

Der in der Nacht auf Mittwoch verstorbene Mann sei erst am elften Tag seiner Erkrankung in das Behandlungszentrum gebracht worden, für eine erfolgreiche Behandlung sei es da viel zu spät gewesen: "Es gab keine Hoffnung mehr, die Krankheit war schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium." Eine einjährige Tochter des zehnfachen Familienvaters wurde am Mittwoch ebenfalls positiv auf das Virus getestet.

Gesundheitsexperten fürchten einen Ausbruch der Epidemie in Großstädten, weil sich die Krankheit in dicht besiedelten Gebieten wesentlich schneller ausbreiten könnte als auf dem Land. Durch Verkehrsströme könnte das Virus von einer Metropole zudem rasch in andere Regionen übertragen werden.

Der erste Ebola-Todesfall in Goma war am 16. Juli aufgetreten. Am Tag danach rief die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) wegen der Epidemie den internationalen Gesundheitsnotstand aus.