In vielen italienischen Bergortschaften beginnt sich das große Ski-Karussell wieder zu drehen. Die Skipisten öffnen, der Winterspaß kann starten - allerdings mit einer Neuigkeit. Als erstes Land im Alpenraum führt Italien ab dieser Skisaison eine allgemeine Helmpflicht auf Skipisten ein. Diese gilt nicht nur für Skifahrer, sondern auch für Snowboarder und Rodler - und zwar auf allen Abfahrten, in Snowparks und auf Rodelbahnen.

Diese neue Vorschrift wurde erlassen, um die Sicherheit in den Skigebieten zu erhöhen und das Risiko von Verletzungen bei Stürzen oder Zusammenstößen zu verringern. Wer ohne Helm erwischt wird, muss mit hohen Strafen rechnen. Es werden dann 150 Euro fällig - zudem droht der Entzug des Skipasses.