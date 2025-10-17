Gesamtes Viertel erschüttert: Autos von Journalisten gesprengt
Die Autos des bekannten italienischen Investigativjournalisten Sigfrido Ranucci, Moderator der RAI-Sendung Report, und seiner Tochter sind in der Nacht auf Freitag explodiert und vollständig ausgebrannt. Das teilte Ranucci selbst über seine sozialen Netzwerke mit. Zwei Sprengsätze zerstörten die Fahrzeuge vor seinem Haus im Süden Roms.
Autos explodiert: "Jeder Passant hätte getötet werden können"
Die Detonationen waren so stark, dass sie das gesamte Viertel erschütterten; auch ein angrenzendes Gebäude wurde beschädigt. "Die Explosion war so heftig, dass jeder Passant in diesem Moment hätte getötet werden können", berichtete der Journalist. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, auch die Anti-Mafia-Behörden sind eingeschaltet worden.
Meloni verurteilt "Einschüchterungsversuch"
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekundete Ranucci ihre volle Solidarität und verurteilte "den schweren Einschüchterungsversuch auf das Schärfste". Die Freiheit und Unabhängigkeit der Information seien unverzichtbare Werte der Demokratie, "die wir weiterhin mit Nachdruck verteidigen werden".
Der 64-jährige Ranucci ist einer der bekanntesten Investigativjournalisten Italiens. Seit 2017 moderiert er die Sendung Report auf RAI 3, ein renommiertes TV-Magazin für investigative Recherchen. Zuvor war er als Kriegsberichterstatter und Auslandskorrespondent tätig - unter anderem während der Balkankriege, im Nahen Osten und bei Naturkatastrophen. Für seine journalistische Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.
