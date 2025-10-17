Gesamtes Viertel erschüttert: Autos von Journalisten gesprengt

Die Autos des bekannten italienischen Investigativjournalisten Sigfrido Ranucci, Moderator der RAI-Sendung Report, und seiner Tochter sind in der Nacht auf Freitag explodiert und vollständig ausgebrannt. Das teilte Ranucci selbst über seine sozialen Netzwerke mit. Zwei Sprengsätze zerstörten die Fahrzeuge vor seinem Haus im Süden Roms.

Autos explodiert: "Jeder Passant hätte getötet werden können"

Die Detonationen waren so stark, dass sie das gesamte Viertel erschütterten; auch ein angrenzendes Gebäude wurde beschädigt. "Die Explosion war so heftig, dass jeder Passant in diesem Moment hätte getötet werden können", berichtete der Journalist. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, auch die Anti-Mafia-Behörden sind eingeschaltet worden.