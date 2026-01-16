Feuer in Seouls letzter Barackensiedlung: 180 Personen verloren Häuser

Bei einem Feuer in einer der letzten Barackensiedlungen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind rund 260 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Insgesamt 180 Personen sollen bei dem Brand im Viertel Guryong ihre Häuser verloren haben. Nach jetzigen Angaben der Behörden wurde niemand durch die Feuer getötet, auch Verletzte wurden nicht gemeldet. Mittlerweile ist das Feuer von den über 1.200 Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht worden.