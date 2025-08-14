Grausiger Fund: Vier Leichen in Seine bei Paris entdeckt
Zusammenfassung
- Vier Leichen wurden in der Seine bei Choisy-le-Roi nahe Paris entdeckt.
- Die Identitäten und Todesumstände der vier Männer sind bislang ungeklärt, eine Verbindung zwischen ihnen besteht laut Staatsanwaltschaft bisher nicht.
- Ein Fahrgast meldete den Fund, die Leichen waren bereits mehrere Tage im Wasser und wurden am Mittwoch geborgen.
Unweit von Paris sind vier Leichen in der Seine gefunden worden. Eine Verbindung zwischen ihnen habe bisher nicht hergestellt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Créteil am Donnerstag mit.
Die Beschaffenheit des Flusses an der Fundstelle in Choisy-le-Roi könne der Grund sein, warum die Leichen sich genau dort befanden. Woran die Menschen starben und wer sie sind, war zunächst unklar. Der Zeitung Le Parisien zufolge handelt es sich um vier Männer.
Passagier sah Leichen von Zug aus
Drei von ihnen seien vollständig bekleidet gewesen. Einer habe weder Hose noch Unterhose am Körper gehabt. Die Leichen waren laut der Zeitung bereits seit mehreren Tagen im Wasser. Den Hinweis auf die Toten soll ein Fahrgast gegeben haben, der angab, eine der Leichen aus dem Zug heraus in der Seine gesehen zu haben. Einsatzkräfte bargen die leblosen Körper am Mittwoch.
