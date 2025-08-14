Grausiger Fund: Vier Leichen in Seine bei Paris entdeckt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Unweit von Paris sind vier Leichen in der Seine gefunden worden. Eine Verbindung zwischen ihnen habe bisher nicht hergestellt werden können, teilte die Staatsanwaltschaft Créteil am Donnerstag mit.

Die Beschaffenheit des Flusses an der Fundstelle in Choisy-le-Roi könne der Grund sein, warum die Leichen sich genau dort befanden. Woran die Menschen starben und wer sie sind, war zunächst unklar. Der Zeitung Le Parisien zufolge handelt es sich um vier Männer.

