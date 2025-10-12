Baby-Boom: Venedig feiert sechs Geburten an einem Tag
Sechs Babys sind an einem einzigen Tag, am vergangenen Dienstag, im städtischen Krankenhaus von Venedig geboren worden - ein Ereignis, das es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben hat.
Die Neugeborenen sind vier italienische Kinder, ein Baby von Eltern aus Sri Lanka und ein palästinensisches Mädchen, wie das Krankenhaus mitteilte. Es handelt sich um Kinder von Eltern mit festem Wohnsitz in Venedig.
Die sechs Geburten am Dienstag bedeuten, dass in der Altstadt Venedigs bereits mehr Kinder als im Vorjahr geboren wurden: Bis zum 7. Oktober 2024 hatte es 211 Geburten gegeben, am 7. Oktober 2025 waren es bereits 214.
Starker Einwohnerschwund in Venedig
"Ein Rekordtag in einer Stadt, die verschwindet", betitelte die italienische Tageszeitung "La Repubblica" ihren Bericht über die außergewöhnlich hohe Zahl an Geburten in Venedig in dieser Woche. Die Stadt ist seit jeher von einem starken Einwohnerschwund betroffen.
Venedig droht unter dem Druck des Massentourismus zu "veröden". In der Altstadt hat die Zahl der Touristenbetten im Dezember die Zahl der Einwohner übertroffen. 50.016 Gästebetten stehen 49.000 Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber, wie der Verband Venessia.com auf Grundlage von Daten des städtischen Standesamts mitteilte. Zusammen mit dem Festland hat Venedig rund 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Immer mehr Menschen ziehen aus der Altstadt ins Umland.
Kommentare