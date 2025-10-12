Baby-Boom: Venedig feiert sechs Geburten an einem Tag

Sechs Babys sind an einem einzigen Tag, am vergangenen Dienstag, im städtischen Krankenhaus von Venedig geboren worden - ein Ereignis, das es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben hat.

Die Neugeborenen sind vier italienische Kinder, ein Baby von Eltern aus Sri Lanka und ein palästinensisches Mädchen, wie das Krankenhaus mitteilte. Es handelt sich um Kinder von Eltern mit festem Wohnsitz in Venedig.

Die sechs Geburten am Dienstag bedeuten, dass in der Altstadt Venedigs bereits mehr Kinder als im Vorjahr geboren wurden: Bis zum 7. Oktober 2024 hatte es 211 Geburten gegeben, am 7. Oktober 2025 waren es bereits 214.