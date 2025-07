Die Gravitationswellendetektoren „LIGO“ in den USA und „Virgo“ in Italien haben ein Signal entdeckt, das auf die Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher zurückgeht. Diese haben jeweils eine Masse von etwa 103 und 137 Sonnenmassen.

Die Fusion wurde am 23. November 2023 registriert – das Signal war so gewaltig, dass es noch Milliarden Lichtjahre entfernt auf der Erde gemessen werden konnte. Die Ergebnisse dazu sind nun veröffentlicht worden.

Besonders bemerkenswert ist, dass das dabei entstandene Schwarze Loch in einem Messbereich liegt, den es laut Theorien gar nicht geben sollte. Forschende sprechen hier von einem sogenannten „Massen-Gap“. Sterne, die so schwer sind, sollten beim Explodieren – einer sogenannten Supernova – gar kein Schwarzes Loch hinterlassen. Sie sollten sich demnach vollständig auflösen.

Ein Teil der Masse wurde dabei in Gravitationswellen umgewandelt. Diese Wellen verformen Raum und Zeit minimal und ermöglichen es, solche Ereignisse im All überhaupt zu erkennen.

Bereits mehrere Verschmelzungen

Die Lösung für dieses Rätsel liegt vermutlich in der Vorgeschichte der beiden Löcher. Sie waren wahrscheinlich nicht ursprünglich so groß, sondern haben sich bereits früher mit anderen Schwarzen Löchern fusioniert. Diese Mehrfachverschmelzungen könnten erklären, wie sie so viel Masse und gleichzeitig so starke Rotationen aufbauen konnten.