Schüsse an Elite-Uni: Tatverdächtiger tot aufgefunden

Ein Mann mit blauem Pullover steht in einer Tiefgarage neben einem Rollkoffer und hält ein Handy ans Ohr.
Er soll auch einen Professor einer anderen Uni im US-Bundesstaat Massachusetts erschossen haben.
19.12.25, 06:46

Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Elite-Universität Brown im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmaßlichen Täter tot in einer Lagerhalle gefunden, er beging Suizid. 

Der Verdächtige, ein 48-jähriger Portugiese, soll zudem am Montag einen Professor einer anderen Uni im US-Bundesstaat Massachusetts erschossen haben, wie kurz darauf die dortige Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz bekanntgab.

Die Leiche des Verdächtigen wurde nach Angaben der US-Bundespolizei FBI unweit von Rhode Island in einem Lagerhaus im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire entdeckt. Die Polizei war ihm nach eigenen Angaben mit Hilfe von Videoaufnahmen eines Mietfahrzeugs auf die Schliche gekommen, verfolgte die Spur zurück und kam so an die Personalien des Mannes. 

Er hat früher an der Uni Physik studiert und zuletzt in Miami gewohnt. Das Motiv für die Todesschüsse auf zwei Menschen am Samstag ist nach wie vor unklar. Die Brown University in der Stadt Providence gehört zur sogenannten Ivy League, einer Gruppe renommierter Elite-Universitäten im Nordosten der USA.

Am Montag wurde im 80 Kilometer weiter nördlich gelegenen Boston der Professor für Nuklearwissenschaft, Nuno F. Gomes Loureiro, in seinem Haus erschossen. Professor Loureiro war Direktor des Plasma und Fusioncenters am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

