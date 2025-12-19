Schüsse an Elite-Uni: Tatverdächtiger tot aufgefunden

Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Elite-Universität Brown im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmaßlichen Täter tot in einer Lagerhalle gefunden, er beging Suizid.

Der Verdächtige, ein 48-jähriger Portugiese, soll zudem am Montag einen Professor einer anderen Uni im US-Bundesstaat Massachusetts erschossen haben, wie kurz darauf die dortige Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz bekanntgab.