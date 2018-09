Schüsse in Darmstadt: Polizei fand zwei Leichen

In Darmstadt sind am Montagmorgen die Leichen einer 37-jährigen Frau und ihres 39 Jahre alten Lebensgefährten gefunden worden. Die Frau sei an ihren Schussverletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte, dessen Leiche kurz nach der toten Frau gefunden wurde.

"Wir gehen nicht davon aus, dass noch eine Bedrohungslage für andere Bewohner hier besteht", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Anwohner hatten laut Polizei am Montag gegen 8.25 Uhr gemeldet, sie hätten Schüsse gehört. Die Polizei fand die tote Frau auf einer Straße liegend.