Schüsse in Cincinnati - Polizei: Vier Tote und viele Verletzte

"Ausmaß nicht hinnehmbar"

"Dieses Ausmaß an Schusswaffengewalt und der Schaden, den sie unseren Stadtvierteln zugefügt hat, ist nicht hinnehmbar", erklärte Polizeichef Eliot Isaac. Die Stadt habe eine "extrem gewalttätige Nacht" erlebt, sagte der Polizist Paul Neudigate laut lokalem Sender WLWT5.

In den USA sterben im Durchschnitt jeden Tag Dutzende Menschen in Folge von Schusswaffengewalt. Seit Jahresanfang hat es nach einer Statistik der Organisation Gun Violence Archive in den USA mehr als 370 sogenannte "Mass Shootings" gegeben - also Fälle, in denen mindestens vier Menschen durch Schusswaffengewalt verletzt oder getötet wurden. Rechnerisch ist das mehr als ein solcher Fall pro Tag.