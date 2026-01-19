Tragödie in Südafrika: 12 Schulkinder bei Busunfall getötet

In Südafrika sind der Polizei zufolge mindestens zwölf Kinder bei einem Verkehrsunfall in ihrem Schulbus gestorben. Fünf weitere Mädchen und Buben seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Busfahrer habe bei einem Überholmanöver in der Stadt Vanderbijlpark, etwa 70 Kilometer südlich der Wirtschaftsmetropole Johannesburg, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit einem Lastwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte.