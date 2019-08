Russisches Militär kämpft gegen Sibirien-Waldbrände

Waldbrände sind in Sibirien keine Seltenheit. Meist brennt es in entlegenen Gebieten, sodass die russischen Behörden nicht einschreiten mussten – beziehungsweise eine Kosten-Nutzen-Analyse dazu führte, dass man es nicht tat. Auch diesmal hat es tagelang gebrannt, bis die Behörden einschritten.

Doch mittlerweile sind schon fast drei Millionen Hektar Wald abgebrannt (mehr als der Fläche Österreichs), am schlimmsten betroffen ist die Region Irkutsk am Baikalsee. Der Rauch wird vom Wind in Richtung Westen geweht. Mittlerweile reichen die Schwaden bis in die Mongolei. Einige Flugverbindungen sind eingestellt worden.

Bürger, denen vor allem die starke Rauchentwicklung zu schaffen macht, starteten Kampagnen in den sozialen Netzwerken und haben die russische Regierung schließlich in einer Onlinepetition dazu aufgefordert, den Notstand auszurufen. Das passierte schließlich am Dienstag für fünf russische Regionen.