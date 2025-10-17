Bei einer heftigen Explosion in einem Wohnhaus sind am Freitag in Bukarest mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 17 verletzt, darunter zwei Kinder, von denen eines in Lebensgefahr schwebt, berichteten rumänische Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Heftige Explosion fordert 3 Tote: Gebäude droht einzustürzen

Das mehrstöckige Wohngebäude in einem ärmeren Bukarester Viertel drohe einzustürzen, weshalb weitere Opfer befürchtet werden, hieß es. Mehrere Wohnungen seien dort beschädigt worden. Der Rettungseinsatz sei weiter im Gange. Zu den Ursachen der Explosion gab es zunächst keine Informationen.