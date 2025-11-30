Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde für fast 3 Mio. versteigert

Ein verschollen geglaubtes Gemälde des flämischen Malers Peter Paul Rubens aus dem 17. Jahrhundert ist in Frankreich für fast drei Millionen Euro versteigert worden. Mit 2,94 Millionen Euro wurde der Schätzpreis von ein bis zwei Millionen Euro bei der Auktion am Sonntag weit übertroffen, wie das Auktionshaus Osenat in Versailles mitteilte.

Der Leiter des Auktionshauses, Jean-Pierre Osenat, hatte das Gemälde im vergangenen Jahr bei der Inventur einer Pariser Stadtvilla entdeckt, die verkauft werden sollte. Der deutsche Rubens-Experte Nils Büttner überprüfte es anschließend auf seine Echtheit. Büttner ist Vorsitzender des Centrum Rubenianum in Antwerpen, dem Zentrum für flämische Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts, und Herausgeber des Werkverzeichnisses von Rubens.