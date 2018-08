Royals auf Urlaub: Auch Monarchen brauchen Ferien

„Kaisers Geburtstag“ war auch in Österreich ein viel gefeierter Tag. Franz Joseph beging ihn alljährlich am 18. August auf seinem Sommersitz Bad Ischl. Während seine Vorfahren in Laxenburg und Baden bei Wien auszuspannen pflegten, erhob Franz Joseph Ischl zur kaiserlichen Sommerresidenz. In der wahrlich Geschichte geschrieben wurde: Der Kaiser verbrachte 82 der 86 Sommer seines Lebens in der Kurstadt und regierte von der Kaiservilla aus zwei Monate des Jahres die Monarchie. Hier hat er am 28. Juli 1914 die Kriegserklärung an Serbien unterzeichnet, die zum Ersten Weltkrieg und zum Untergang des Kaiserreichs führte. Und in Ischl hat Franz Joseph einmal noch seine „Sisi“ gesehen, ehe sie zu den letzten Sommerferien ihres Lebens aufbrach.

Elisabeth war mehr oder weniger ganzjährig und meist ohne ihren Mann auf Reisen. Ab 1870 mietete sie sich in den Sommermonaten in der feudalen Villa Trauttmansdorff in Meran ein, weil das Klima ihrer lungenleidenden Tochter Marie Valerie gut tat. Ab 1889 – dem Todesjahr des Kronprinzen Rudolf – ließ „Sisi“ sich nach antikem Vorbild auf Korfu das Traumschloss Achilleion bauen. Doch nach ein paar Sommern hatte sie – typisch für Elisabeth – die Freude an dem vom Kaiser finanzierten Marmorpalast verloren, die Aufenthalte wurden seltener und die Rastlose war wieder auf Reisen. Bis sie im Juli 1898 zur Kur im hessischen Bad Nauheim weilte, von wo sie ihre letzte Reise antrat. Sie führte sie in die Schweiz, wo sie am 10. September, am Ufer des Genfer Sees, ihrem Mörder Luigi Lucheni in die Arme lief.