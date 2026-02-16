Rosenmontag brutal: So ziehen die Deutschen über Trump, Putin und Co. her
Der Rosenmontag in Düsseldorf ist der unbestrittene Höhepunkt des rheinischen Karnevals, an dem der riesige Rosenmontagszug („Zoch“) durch die Stadt zieht.
Am Montag, am 16. Februar 2026, verwandelt sich die gesamte Innenstadt in eine bunte Partyzone: Rund eine Million Menschen stehen verkleidet am Straßenrand, rufen lautstark „Helau“ und fangen tonnenweise „Kamelle“ (Süßigkeiten), die von den Prunkwagen geworfen werden.
Satire zum Rosenmontag in Düsseldorf
Das Markenzeichen der Düsseldorfer ist dabei die politische Satire. Während andere Städte eher traditionell feiern, ist der „Zoch“ hier für die provokanten Motivwagen von Jacques Tilly berühmt, die das aktuelle Weltgeschehen bissig kritisieren.
2026 im Fokus: US-Präsident Donald Trump und seine „ICE“-Einsatzgruppe, Vladimir Putin als Kriegstreiber, die AFD als von Putin gesteuerte Truppe und das Mullah-Regime im Iran.
Der Zug schlängelt sich stundenlang von der Corneliusstraße über die Königsallee bis tief in die Altstadt, wo bis spät in die Nacht in den Kneipen weitergefeiert werden dürfte.
