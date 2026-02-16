Rosenmontag brutal: So ziehen die Deutschen über Trump, Putin und Co. her

Der Rosenmontag in Düsseldorf ist der unbestrittene Höhepunkt des rheinischen Karnevals, an dem der riesige Rosenmontagszug („Zoch“) durch die Stadt zieht.

Am Montag, am 16. Februar 2026, verwandelt sich die gesamte Innenstadt in eine bunte Partyzone: Rund eine Million Menschen stehen verkleidet am Straßenrand, rufen lautstark „Helau“ und fangen tonnenweise „Kamelle“ (Süßigkeiten), die von den Prunkwagen geworfen werden.