Ausgerechnet an einem der Wochenenden mit den vollsten Stränden treten die Bademeister in der beliebten Adria-Badeortschaft Rimini in den Streik. Für Samstag ist ein achtstündiger Streik angekündigt, wodurch ein Großteil der Küste der Stadt unbewacht bleiben wird. Organisiert wird die Aktion von der Gewerkschaft Filcams CGIL, die auch zu einem Protestmarsch entlang dem Meer aufruft.

Die Bevölkerung und die Urlaubsgäste werden eingeladen, sich dem Protest aus Solidarität anzuschließen. Auslöser des Streiks ist eine Verordnung, die Bademeister dazu verpflichtet, auch während der Mittagspause von 12.30 bis 14.30 Uhr im Wechseldienst zu arbeiten. Dabei sollen sie 300 Meter Küste überwachen - statt der bisherigen 150 Meter. Die Gewerkschaft betont, man sei grundsätzlich für eine Ausweitung des Rettungsdienstes, "aber nur unter fairen Bedingungen, die weder die Sicherheit gefährden noch die Beschäftigten überlasten".