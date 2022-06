Eine riesige Methanwolke in Algerien bereitet Europa Sorgen

Eine riesige Wolke des starken Treibhausgases Methan ist von einem Satelliten im Nordwesten Algeriens gesichtet worden. Die Wolke befindet sich in der Nähe einer Leitung, die von der Medgaz-Gaspipeline abzweigt, die rund ein Viertel des in Spanien verbrauchten Erdgases liefert, wie Bloomberg berichtet. Methan gilt als Klimakiller und ist während der ersten 20 Jahre mehr als 80 Mal so treibhausgaswirksam wie CO2.

Insgesamt drei Gasfahnen wurden am 26. und 27. Mai von einem Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA beobachtet. Die stärkste von ihnen wies eine Emissionsrate von 118 Tonnen Methan pro Stunde auf und befand sich etwa 13 Kilometer von einer Verteilungsleitung entfernt, die mit der Medgaz-Gaspipeline verbunden zu sein scheint, so die Analyse des Geoanalytik-Unternehmens Kayrros SAS und Global Energy Monitor.

Die Gasfahne war etwa 50 Kilometer von der Hauptleitung entfernt. Bei der von Kayrros geschätzten Emissionsrate hätte die gravierendste Freisetzung bei einer Dauer von nur einer Stunde kurzfristig die gleichen Auswirkungen auf das Klima wie die jährlichen Emissionen von mehr als 2.000 Autos.