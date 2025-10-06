Während Gerichtsverhandlung: Mann erschoss Richter

In Albanien ist ein Richter während einer Gerichtsverhandlung von einem Mann erschossen worden.

Der Richter des Berufungsgerichts der albanischen Hauptstadt Tirana, Astrit Kalaja, habe die Verhandlung über den Fall des Mannes geleitet, als dieser das Feuer eröffnet habe, erklärte die Polizei am Montag. Der Richter sei seinen Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus erlegen.