47 Israelis sitzen fest, weil ihre Pässe im Müll gelandet sind
Es klingt wie ein Kriminalfall: Die Pässe von insgesamt 47 Touristen aus Israel, die in Bosnien-Herzegowina ihren Urlaub verbrachten, verschwanden auf einen Schlag. Doch weder Diebe noch die Hotelangestellten haben etwas mit den fehlenden Pässen zu tun.
Die Reisegruppe hätte am Samstag, den 16. August 2025, nach Israel zurückkehren sollen, konnte allerdings ohne Reisedokumente nicht an Bord ihres Fliegers gehen, wie das israelische Portal ynetnews berichtet. Dass es sich hierbei um ein Versehen handelt, zeigt ein Video der Überwachungskamera, das das Hotel Hills Sarajevo veröffentlichte. Zu sehen ist, wie die Tasche mit den Pässen ohne Fremdverschulden in den Mülleimer an der Rezeption fällt.
"Unglücklicher Zufall"
"Die Pässe wurden weder weggeworfen, noch bestand die Absicht, den Gästen Schaden zuzufügen. Der gesamte Vorfall war das Ergebnis eines unglücklichen Zufalls und keine bewusste oder böswillige Handlung", so das Hotel.
Des Weiteren wurden die Behörden verständigt, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit die Situation für die Gäste möglichst rasch gelöst werden kann.
Die Touristen müssen ihren Aufenthalt wohl oder übel verlängern, bis das israelische Außenministerium und die Botschaft in Belgrad die Angelegenheit geklärt haben.
