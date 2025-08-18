47 Israelis sitzen fest, weil ihre Pässe im Müll gelandet sind

Es klingt wie ein Kriminalfall: Die Pässe von insgesamt 47 Touristen aus Israel, die in Bosnien-Herzegowina ihren Urlaub verbrachten, verschwanden auf einen Schlag. Doch weder Diebe noch die Hotelangestellten haben etwas mit den fehlenden Pässen zu tun.

Die Reisegruppe hätte am Samstag, den 16. August 2025, nach Israel zurückkehren sollen, konnte allerdings ohne Reisedokumente nicht an Bord ihres Fliegers gehen, wie das israelische Portal ynetnews berichtet. Dass es sich hierbei um ein Versehen handelt, zeigt ein Video der Überwachungskamera, das das Hotel Hills Sarajevo veröffentlichte. Zu sehen ist, wie die Tasche mit den Pässen ohne Fremdverschulden in den Mülleimer an der Rezeption fällt.