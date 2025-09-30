Regionalzug kracht in Krankenwagen: Patientin stirbt
Wegen eines medizinischen Notfalls stoppte im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ein Rettungswagen auf einem Bahnübergang. Daraufhin schlossen sich die Schranken und es kam zum Unglück.
- Regionalzug kollidierte im Nordwesten von NRW mit einem Krankenwagen auf einem Bahnübergang.
- Eine 88-jährige Patientin starb, fünf weitere Personen wurden leicht verletzt.
- Die Bahnstrecke wurde nach dem Unfall gesperrt.
Bei der Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Krankenwagen im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist eine 88 Jahre alte Patientin gestorben.
Mindestens fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Wegen eines medizinischen Notfalls hatte ein Krankentransport demnach Dienstagfrüh auf einem Bahnübergang gehalten. Daraufhin schlossen sich die Schranken und der Zug stieß mit dem Krankenwagen zusammen.
Nach aktuellen Erkenntnissen starb die 88-Jährige infolge des Unfalls, hieß es weiter. Drei Besatzungsmitglieder und zwei der rund 100 Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Die Bahnstrecke wurde gesperrt.
