Erdrutsche bei Rio de Janeiro: Mindestens 66 Tote

Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 66 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Mittwoch unter Berufung auf die Stadtverwaltung von Petrópolis und die Feuerwehr. Die Zahl der Toten könne noch höher sein, zitierte die Nachrichtenagentur Agência Brasil den Bürgermeister von Petrópolis, Rubens Bomtempo.

Rund 300 Bewohner der bei Touristen beliebten Stadt Petrópolis nahe Rio de Janeiro wurden obdachlos. Die Stadtverwaltung rief den Notstand aus. Im Internet verbreitete Bilder zeigten zerstörte Häuser, von den Fluten mitgerissene Autos und überschwemmte Geschäfte.