Frankreich: Massive Regenfälle sorgen für großflächige Überschwemmungen

Massiver Regen hat in Südfrankreich zu großflächigen Überschwemmungen sowie gesperrten Straßen und geschlossenen Schulen geführt. Für drei Departements sowie die Mittelmeerinsel Korsika erließ der Wetterdienst Météo France die zweithöchste Unwetterwarnstufe Orange. Auf Korsika werden ab Montagabend und am Dienstag umfangreicher Regen erwartet. Dieser könne zum schnellen Anstieg der Pegelstände an Flüssen und zu erheblichen Überschwemmungen führen, warnte der Wetterdienst.

Schulen bleiben geschlossen

In der Küstenstadt Narbonne mussten Bewohner zweier Stadtteile bereits die Nacht auf Montag vorsichtshalber in Notunterkünften verbringen. Wie die Präfektur mitteilte, konnten die Menschen inzwischen in ihre Häuser zurückkehren. 42 Straßen bleiben weiter gesperrt und in 109 Orten bleiben die Schulen auch am Dienstag geschlossen.