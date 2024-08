"Medienhetze" und "Denunziation": RAF-Terroristin bestreitet Mordversuche

Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette bestreitet, Mordversuche begangen zu haben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf ein Statement der Verdächtigen, die im niedersächsischen Vechta in Untersuchungshaft sitzt. Klettes Anwalt bestätigte den Bericht. In ihrem Statement spricht Klette von staatlicher "Denunziation" und "Medienhetze" gegen sich und ihre einstigen RAF-Genossen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub .

Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Klette, Garweg und Staub wegen versuchten Mords sowie versuchten und vollendeten schweren Raubs in mehreren Fällen. Klette war Ende Februar dieses Jahres in Berlin-Kreuzberg festgenommen worden, wo sie in einer Wohnung unter falschem Namen gelebt hatte.

Vorwürfe gegen Klette

"Die Staatsanwaltschaft Verden konstruiert eine Geschichte, nach der ich sowie Volker Staub und Burkhard Garweg, nach denen weiterhin mit maßlosem Aufwand und begleitet von dreister Medienhetze gefahndet wird, eine skrupellose Bande gewesen sein sollen", wird Klette zitiert. "26 Jahre nach Auflösung der RAF setzt der Staat weiter auf Eskalation und Denunziation. Sie behaupten, wir wären bereit gewesen für Geldbeschaffung, fürs Überleben in der Illegalität, Menschen zu töten. Für Menschen aus der Geschichte der revolutionären Linken in der BRD wäre dies niemals in Frage gekommen."