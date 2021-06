Die Polizei in Rom hat am Freitag einen 46-jährigen Franzosen festgenommen, der in der Nähe des Petersplatzes Passanten mit einem Messer bedrohte. "Ich bringe alle um", schrie der psychisch gestörte Mann, der in seinem Rucksack acht Küchenmesser hatte.

Der Franzose richtete eines der Messer gegen das Gesicht einer Italienerin, die in einem lokalen Restaurant saß, spuckte die Leute an und wiederholte: "Ich werde euch alle töten." Polizisten nahmen ihn fest, als er in Richtung Petersdom unterwegs war, berichteten italienische Medien.

Der Franzose wurde festgenommen und dem medizinischen Personal für medizinische Untersuchungen anvertraut. Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange. Der Mann wurde wegen Widerstand gegen die Polizei und Verletzung angezeigt.