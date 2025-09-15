Minderjährige zur Prostitution gezwungen: "Ich bin innerlich tot"

Drei Männer und eine Frau sollen zum Tatzeitpunkt selbst noch minderjährig gewesen sein, drei Angeklagte waren bereits erwachsen, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Weil sie mehrere Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren zur Prostitution gezwungen haben sollen, sitzen sieben Beschuldigte in Frankreich auf der Anklagebank. Ihnen wird in dem am Montag eröffneten Prozess vor dem Jugendgericht in Pontoise bei Paris schwere Zuhälterei vorgeworfen.

Das Verfahren dreht sich um Taten zwischen Oktober 2020 und Mai 2022 und insgesamt vier minderjährige Opfer. Dem Sender France Info zufolge sollen einige der Mädchen im Heim gelebt haben. Eines von ihnen sei binnen eines Monats zu etwa 40 sexuellen Handlungen gezwungen worden. Zu dem Missbrauch soll es dem Sender zufolge in Hotels und in Autos gekommen sein.

Taten hinterlassen tiefe Spuren bei Opfern: "Ich bin innerlich tot"

Laut einer der Opferanwältinnen, Marion Ménage, haben die Taten teils tiefe Spuren bei den Mädchen hinterlassen. Dem Sender France Info sagte sie, eines der Opfer weigere sich, mit einem Psychologen zu sprechen, weil sie absolut nicht über das, was geschehen ist, reden wolle. "Ich bin innerlich tot, sie haben mich getötet" soll ein weiteres Opfer gesagt haben. Der Prozess soll bis zum 26. September dauern.