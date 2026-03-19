Souvenirshop: Echtes Possum zwischen Stofftieren gefunden

Zwischen Plüschtieren hat es sich ein echtes Possum auf dem Flughafen von Hobart auf Tasmanien gemütlich gemacht – ruhig, neugierig und bestens getarnt. Zwischen kuscheligen Kängurus, Koalas und Dingos entdeckte ein überraschter Passagier das Beuteltier, das sich fast nahtlos in die Reihe der Souvenirartikel einfügte.

Wie und warum das nachtaktive Tier – das in Australien "Brushtail possum" und auf Deutsch "Fuchskusu" genannt wird – in das Geschäft eindrang, ist unklar. Mitarbeiter konnten zunächst kaum glauben, was ihnen gemeldet wurde, berichtete der australische "Guardian" unter Berufung auf den Filialleiter. Auch Kunden reagierten erstaunt – und amüsiert.