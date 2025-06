Briten brauchen künftig Altersnachweis, um Pornos zu schauen

Die Zeit der scheinbar vollkommenen Anonymität beim Pornoschauen im Netz in Großbritannien geht zu Ende. Bis zum Start der Sommerferien in England am 25. Juli müssen Pornoanbieter und soziale Medien mit expliziten Inhalten eine Altersverifikation einführen, wie die Medienaufsicht Ofcom mitteilte.

Mit der Maßnahme wird der Online Safety Act umgesetzt, der Minderjährige vor pornografischen Inhalten und anderen potenziellen Gefahren im Netz schützen soll.