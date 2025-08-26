In Australien sind zwei Polizisten bei der Vollstreckung eines Haftbefehls erschossen worden. Ein dritter Beamter sei schwer verletzt worden und müsse operiert werden, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die Polizei.

Doppelmord an Polizisten: Bevölkerung soll extrem vorsichtig sein

Der Schütze war den Angaben zufolge auf der Flucht. Nach Informationen der Zeitung Sydney Morning Herald soll er mehrere Familienmitglieder, darunter auch Kinder, bei sich haben.