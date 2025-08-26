Doppelmord an Polizisten: Täter glaubt keinen Gesetzen zu unterliegen
In Australien sind zwei Polizisten bei der Vollstreckung eines Haftbefehls erschossen worden. Ein dritter Beamter sei schwer verletzt worden und müsse operiert werden, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die Polizei.
Doppelmord an Polizisten: Bevölkerung soll extrem vorsichtig sein
Der Schütze war den Angaben zufolge auf der Flucht. Nach Informationen der Zeitung Sydney Morning Herald soll er mehrere Familienmitglieder, darunter auch Kinder, bei sich haben.
Nach dem mutmaßlichen Täter lief am Nachmittag eine großangelegte Suche, unter anderem mit einem Hubschrauber und Hundestaffeln. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, extrem vorsichtig zu sein. Der Vorfall ereignete sich auf dem Land nahe Porepunkah, etwa 300 Kilometer nordöstlich von Melbourne.
Haftbefehl wegen Sexualdelikten
Bei dem Haftbefehl ging es um Sexualdelikte, wie es weiter hieß. Der mutmaßliche Täter lebte demnach in einem Bus auf dem Gelände. Er soll ein sogenannter "sovereign citizen" (Souveräner Bürger) sein - ein Mitglied einer verschwörungstheoretischen Bewegung, die glaubt, keinen staatlichen Gesetzen zu unterliegen.
