300 leere Bierkisten im Maisfeld gefunden: Polizei ermittelt
Zusammenfassung
- Unbekannter Mann wurde in einem Maisfeld in Witzmannsberg beobachtet und entfernte sich mit einem schwarzen Ford Focus.
- Polizei entdeckte über 300 Bierkisten Leergut im Wert von rund 1.000 Euro, die im Maisfeld versteckt waren.
- Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und war mehrere Stunden mit der Bergung beschäftigt.
Am Freitag, dem 15. August 2025, ging bei der Polizei Passau die Meldung ein, dass sich ein Mann in einem Maisfeld in der Gemeinde Witzmannsberg aufhalte.
Dem Unbekannten war offenbar aufgefallen, dass er beobachtet wurde, weshalb er sich vom Maisfeld entfernte. Er soll einen schwarzen Ford Focus gefahren haben. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie zu ihrer Überraschung einen kleinen Schatz mitten im Maisfeld:
300 Bierkisten mitten im Maisfeld
Über 300 Kästen Leergut verschiedener Brauereien im Wert von rund 1.000 Euro waren dort in der Natur gelagert. Der bislang unbekannte Täter hatte dazu eigens eine größere Fläche ausgemäht, um das mutmaßliche Diebesgut im Schutz des hochstehenden Maises zu verbergen. Dies geht aus der Polizeiaussendung hervor.
Die Beamten waren mehrere Stunden mit der Bergung des Diebesguts beschäftigt. Derzeit ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.
