Benutztes Taschentuch von Filmstar für 100.000 Euro versteigert

Ein angeblich benutztes Taschentuch des gefeierten französischen Schauspielers Pierre Niney ist bei einer Versteigerung für 100.000 Euro verkauft worden. Niney selbst hatte die Aktion als einen scherzhaften Test gesehen. „Es wird für fünf Euro versteigert werden“, hatte der 36 Jahre alte Darsteller („Der Graf von Monte Christo“) noch befürchtet.

Ungewöhnliche Versteigerung: Preis für Taschentuch schnellte in die Höhe

Die Idee zu der ungewöhnlichen Versteigerung kam Niney in einem Interview mit dem Youtuber Antton Racca. Die zwei unterhielten sich dort über ein Taschentuch, in das Schauspielikone Scarlett Johansson einst geschnaubt hatte, und das 2008 für 5.300 US-Dollar (4.472 Euro) verkauft worden war. Er habe kein Taschentuch, aber frage sich, was er zum Versteigern da lassen könne, sagte der angesagte Schauspieler. „In Frankreich ist das oft sehr unangenehm. Der Preis geht auf 20 Euro und dann denkst du dir nur “Aha„.“