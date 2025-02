Paris: Bewaffneter Hakenkreuz-Sprüher von Polizei niedergeschossen

Wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte, schritten die Beamten ein, nachdem der Mann im Bahnhof und zuvor bereits in verschiedenen Metrostationen anderswo in der Stadt Hakenkreuze eingeritzt hatte.

Ermittlungsverfahren wegen Schusswaffeneinsatzes

Der Täter wurde lebensgefährlich verletzt und am Abend in einer Klinik für hirntot erklärt. Es handelte sich um einen aus Syrien stammenden Mann, der in Paris lebte. Weitere Hintergründe wurden nicht bekannt.

Außerdem wurde ein Taxifahrer, der sich in der Nähe befand, durch den Schusswaffeneinsatz am Fuß verletzt und kam in eine Klinik. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft von einem verletzten Reisenden gesprochen. Der Beamte, der die Schüsse abgab, kam in Polizeigewahrsam. Wegen des Schusswaffeneinsatzes wurde, wie in solchen Fällen üblich, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Vorfall wurde von einer Videoüberwachung aufgezeichnet.