Papst ruft Gläubige zu Ostern auf, Hoffnung nicht zu verlieren

In diesen dunklen Monaten der Pandemie ermahnt uns der Herr, nie die Hoffnung zu verlieren“, sagte der Papst. Er rief die Gläubigen auf, sich „von den Wegen Gottes überraschen zu lassen“. Gott rufe uns auf, uns überraschen zu lassen. „Der Glaube ist lebendig und keine Kindheitserinnerung.“

"Mütende" Stimmung

Auch in Österreich ist Ostern von der Pandemie überschattet, die Grundstimmung ist laut Bischof Benno Elbs „mütend“ – eine Mischung aus Müdigkeit und wütendem Aufbegehren. „Ostern ist in diesem Jahr kein Spaziergang, kein oberflächliches Brauchtum“, wird Bischof Elbs in der kathpress zitiert. Trotzdem könne Ostern für alle, die sich auf das Fest einlassen, „eine existenzielle Erfahrung“ werden, so der Feldkircher Diözesanbischof. Selten sei die Realität des Todes so nah und die Hoffnung auf einen Neubeginn so groß gewesen. „Wir warten auf eine Wende, die zum Leben führt.“

"Urbi et Orbi"

Am Ostersonntag feiert Papst Franziskus im Petersdom den Ostergottesdienst (10 h, ORF 2), um 12 Uhr folgt der päpstliche Ostersegen „Urbi et Orbi“ für die Stadt Rom und den gesamten Erdkreis.

Radio Vatikan bietet im Internet livestreams an: https://www.youtube.com/watch?v=4emPqPOuTWQRadio Vatican