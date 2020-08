Panne: Stromausfall auf ganz Sri Lanka

Wegen einer Panne in einem wichtigen Kraftwerk in Kerawalapitya ist am Montag auf ganz Sri Lanka der Strom ausgefallen. Auf Social Media gab es Beschwerden von Menschen, die ihre Arbeit im Homeoffice nicht fortführen konnten oder das Kochen einstellen mussten. Eine Person schrieb: "Herr Minister, meine Koteletts sind nur halb gekocht."