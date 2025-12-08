Grausige Leichenfunde in Nigeria schüren Verdacht auf illegalen Organhandel

In Nigeria hat die Polizei bei einer Razzia Dutzende verweste und verstümmelte Leichen entdeckt und daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegalen Organhandel eingeleitet. Insgesamt seien mehr als 100 Leichen bei den Durchsuchungen am Wochenende gefunden worden, teilte ein Sprecher der Polizei im südlich gelegenen Bundesstaat Imo am Montag mit.

Ein Hotel und eine Leichenhalle, die angeblich dem mutmaßlichen Entführer der Opfer gehören, wurden abgeriegelt.