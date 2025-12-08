Grausige Leichenfunde in Nigeria schüren Verdacht auf illegalen Organhandel
Ein ganzes Hotel und eine Halle wurden abgeriegelt. Die Verdächtigen sind flüchtig.
In Nigeria hat die Polizei bei einer Razzia Dutzende verweste und verstümmelte Leichen entdeckt und daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts auf illegalen Organhandel eingeleitet. Insgesamt seien mehr als 100 Leichen bei den Durchsuchungen am Wochenende gefunden worden, teilte ein Sprecher der Polizei im südlich gelegenen Bundesstaat Imo am Montag mit.
Ein Hotel und eine Leichenhalle, die angeblich dem mutmaßlichen Entführer der Opfer gehören, wurden abgeriegelt.
Nach dem Verdächtigen und Komplizen werde gefahndet. Nigeria plagt seit Jahren eine Welle der Kriminalität. Banden, die sich auf Entführungen spezialisiert haben, begehen offenbar auch zunehmend Ritualmorde und betreiben mutmaßliche Organhändler-Ringe.
Kommentare