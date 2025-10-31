Heftige Regenfälle sorgen für Chaos in New York: Mindestens 2 Tote
Überflutete Straßen, Keller und U-Bahnstationen, Störungen im Flugverkehr und umgestürzte Bäume. Heftige Regenfälle sorgten am Donnerstag für Chaos in New York.
Regenfälle in New York fordern 2 Tote
Wie der Bürgermeister der Stadt, Eric Adams, auf X mitteilt, kamen bei dem Extremwetter mindestens zwei Menschen ums Leben. Laut Wettervorhersagen hätte der Regen über einen Zeitraum von acht Stunden fallen sollen, doch der Großteil davon kam in einem heftigen 20-minütigen Regenguss.
Auf den Straßen und Gehwegen befanden sich aufgrund einer anhaltenden Dürreperiode Berge von Laub und Müll. Der Regen spülte die Blätter in die Kanalisation, wodurch viele Abflüsse verstopft und die Straßen überflutet wurden.
Mann wollte Hund retten und wurde eingeschlossen
Unter den Toten befindet sich laut New York Times, ein 39-jähriger Mann, der beim Versuch seinen Hund aus dem Keller zu retten, von den eindringenden Wassermassen eingeschlossen wurde. Erst Mitte Juli sorgten sintflutartige Regenfälle für ein Verkehrschaos in der US-Metropole.
