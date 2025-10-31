Heftige Regenfälle sorgen für Chaos in New York: Mindestens 2 Tote

Überflutete Straßen, Keller und U-Bahnstationen, Störungen im Flugverkehr und umgestürzte Bäume. Heftige Regenfälle sorgten am Donnerstag für Chaos in New York.

Regenfälle in New York fordern 2 Tote

Wie der Bürgermeister der Stadt, Eric Adams, auf X mitteilt, kamen bei dem Extremwetter mindestens zwei Menschen ums Leben. Laut Wettervorhersagen hätte der Regen über einen Zeitraum von acht Stunden fallen sollen, doch der Großteil davon kam in einem heftigen 20-minütigen Regenguss.