New York bekommt bis 2024 ein eigenes LGBTQ+-Museum

Im Beisein der früheren Profi-Tennisspielerin und Aktivistin Billie Jean King ist in New York der Grundstein für ein neues LGBTQ+-Museum gelegt worden. Für das Museum, das die Geschichten von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-Menschen, queeren Menschen und weiteren, die sich zugehörig fühlen (kurz LGBTQ+, Anm.), erzählen soll, wird die New-York Historical Society um einen Anbau erweitert, der 2024 eröffnen soll.

Die Anfang des 19. Jahrhunderts gegründete Historical Society hat sich vor allem der Geschichte der Metropole New York verschrieben. "Wir sind so froh, dass das Museum ein Zuhause gefunden hat", sagte die 77 Jahre alte King am Dienstag (Ortszeit). "Es ist unsere Zeit, für unsere amerikanische LGBTQ+-Gemeinschaft, unsere Geschichten zu erzählen."

Besucher aus aller Welt erwartet

Die ganze Welt werde das Museum beachten, sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio: "Menschen aus allen Ecken der Welt werden herkommen und lernen, dass Veränderung möglich ist und dass sie hier in New York passiert ist."