Legendäre Hotdog-Wettesser erstmals seit 15 Jahren im Duell

Die beiden bekanntesten Hot-Dog-Wettesser werden erstmals seit 15 Jahren wieder gegeneinander antreten.

Der Streamingdienst Netflix kündigte am Mittwoch ein live übertragenes Duell zwischen Joey Chestnut und Takeru Kobayashi für den 2. September an. Netflix profitiert damit schnell davon, dass Chestnut am Vortag vom traditionsreichen Hot-Dog-Wettessen in New York am US-Unabhängigkeitstag verbannt wurde. Auslöser war sein Sponsoring-Deal mit einem Fleischersatz-Anbieter.