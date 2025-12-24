Neapel: Einer der meistgesuchten Bosse der Camorra gefasst

Der 49-jährige Ciro Andolfi, einer der meistgesuchten Bosse der Camorra, ist von Carabinieri in Neapel festgenommen worden.

Andolfi war seit 2022 auf der Flucht und stand wegen eines Haftbefehls mit einer verbleibenden Freiheitsstrafe von acht Jahren aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation, Erpressung mit mafiösen Methoden und Korruption auf der Fahndungsliste, wie Ermittler am Mittwoch berichteten.

Der Kriminelle, der in die Liste der 100 gefährlichsten Personen des Innenministeriums aufgenommen wurde, konnte im Stadtteil Barra von Neapel in einem eigens errichteten Versteck in einer Wohnung festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte im Rahmen umfangreicher Ermittlungen, bei denen auch spezialisierte Einsatzkräfte des Carabinieri-Kommandos von Neapel beteiligt waren.