Argentinien: Nazi-Dokumente im Keller des Obersten Gerichts entdeckt

Konkret handelt es sich um Postkarten, Fotos, Propaganda, Notizbücher und Parteimitgliedschaftsdokumente, teilte das Gericht am Montag mit. Ein Mitarbeiter, der in eine der Kisten schaute, fand den Angaben zufolge Material, das "zur Festigung und Verbreitung der Ideologie Adolf Hitlers in Argentinien bestimmt war". Die restlichen Kisten seien am Freitag in Anwesenheit des Oberrabbiners des jüdischen Gemeindezentrums Amia und Vertretern des Holocaust-Museums in Buenos Aires geöffnet worden.

Zahlreiche Nationalsozialisten flohen nach Argentinien

Die Kisten waren ersten Erkenntnissen zufolge von der deutschen diplomatischen Vertretung in Japan an die Botschaft in Buenos Aires geschickt worden. Sie kamen im Juni 1941 mit einem japanischen Frachtschiff in Argentinien an. Deutsche Diplomaten in Argentinien gaben an, dass sie persönliche Gegenstände enthielten, doch die Lieferung wurde vom Zoll zurückgehalten und Gegenstand einer Untersuchung durch eine Sonderkommission für "anti-argentinische Aktivitäten". Ein Richter ordnete die Beschlagnahmung an und der Fall landete vor dem Obersten Gerichtshof, der die Kisten in seinen Besitz nahm.

In Argentinien gibt es die größte jüdische Gemeinde Lateinamerikas. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust mit der Ermordung von sechs Millionen Juden in Europa sollen nach Angaben des Simon-Wiesenthal-Centers jedoch auch Tausende Nazis in das Land geflohen sein.