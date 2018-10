Nach Geiselnahme in Köln: Polizei durchsuchte Wohnung

Eine Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei am Montag stundenlang in Atem gehalten und für ein Chaos auf den Bahnstrecken rund um die Millionenmetropole gesorgt. Der bewaffnete Täter zündete einen Molotowcocktail im Schnellrestaurant und verschanzte sich dann mit einer Geisel in der Apotheke. Nach den dramatischen Stunden mit vier Verletzten prüfen die Ermittler unter anderem einen möglichen terroristischen Hintergrund der Taten. Am Tatort wurden unterdessen Papiere eines 55 Jahre alten Syrers gefunden.

Ein Spezialeinsatzkommando hatte am Montagnachmittag die Apotheke gestürmt und den Geiselnehmer durch Schüsse schwer verletzt. Der angeschossene Täter wird weiter auf der Intensivstation behandelt. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die Geisel erlitt leichte Verletzungen. Im nahen Schnellrestaurant war zu Mittag ein 14-jähriges Mädchen durch den Brandsatz verletzt worden. Eine weitere Person im Schnellrestaurant erlitt durch das Zünden des Molotowcocktails einen Schock.