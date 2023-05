Nach Busunglück: Bienenschwarm tötete sechs Menschen

Was, wenn sie angreifen?

Wenn Sie wandern gehen, sollten Sie keine glänzenden Gegenstände oder dunkle Kleidung tragen, da diese die Bienen anziehen. Vermeiden Sie auch das Tragen von Parfüm und starken Düften, da Bienen auch davon anglockt werden. Wenn Sie auf einen Bienenstock stoßen, sollten Sie ruckartige Bewegungen vermeiden, da diese die Bienen zu einem Angriff provozieren können.

Bienenschwärme mögen furchterregend aussehen und Erinnerungen an eine bestimmte Szene aus dem Film My Girl wecken, aber wenn Sie mit einer schwirrenden Horde konfrontiert werden, geraten Sie nicht in Panik: Man kann grundsätzlich sehr nahe an einen Schwarm herankommen, ohne dass er einen sticht. Honigbienen sind ohnehin nicht aggressiv.

Außerdem sollten Sie nicht den Fehler machen, auf der Stelle zu stehen und zu versuchen, die Bienen zu erschlagen. Dadurch werden die Bienen nur provoziert und greifen dann in großer Zahl an. Am besten ist es, so schnell wie möglich einen Schutzraum wie etwa ein Gebäude oder ein Auto aufzusuchen.

Falls Sie von einem Bienenschwarm angegriffen werden und kein Unterschlupf in der Nähe ist, sollten Sie durch das Gestrüpp oder die Büsche rennen, um zu verhindern, dass die Bienen Sie angreifen. Wenn Sie keinen Unterschlupf oder kein Gebüsch in der Nähe finden, sollten Sie so lange vor dem Bienenschwarm weglaufen, bis er Sie hinter sich gelassen hat. In der Regel verfolgen Bienenschwärme eine Person auf ca. 800 Meter.