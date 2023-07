Mysteriöses Objekt an australischen Strand gespült

In Australien rätseln Experten über die Herkunft eines mysteriösen Objekts, das an einen Strand nördlich von Perth gespült worden ist. Es handle sich um eine Art zylinderförmigen Kanister aus leichtem Kohlefasermaterial, der knapp drei Meter hoch und 2,5 Meter breit sei, berichtete der Sender ABC am Dienstag. Eine eingehende Kontrolle von Experten habe ergeben, dass das Objekt sicher sei und keine Gefahr für Menschen darstelle, teilte die Polizei mit.

➤ Lesen Sie hier mehr zu Geschehnissen aus aller Welt