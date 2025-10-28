Mutter zieht zu Freund: Sohn (12) findet leere Wohnung vor
- Ein 12-jähriger Junge aus Texas findet nach der Schule seine komplett leergeräumte Wohnung vor, ohne Vorwarnung durch seine Mutter.
- Die Mutter bestreitet, ihren Sohn im Stich gelassen zu haben, und behauptet, sie habe ihren Bruder gebeten, den Jungen abzuholen, was dieser jedoch verneint.
- Die Polizei schaltet das Jugendamt ein, Mutter und ihr Freund werden festgenommen, die Mutter muss sich wegen Zurücklassens eines Kindes verantworten.
Eine unglaubliche Geschichte ereignete sich im US-Bundesstaat Texas: Ein 12-jähriger Bursche kommt von der Schule nach Hause und findet eine leere Wohnung vor. Nicht nur sind das Gewand, das Geschirr und die Schuhe weg, auch das gesamte Interieur wurde aus den Zimmern entfernt.
Am Morgen, als sich der Bub von seiner Mutter verabschiedet hatte, habe die Wohnung ganz anders ausgesehen, erklärte er der Polizei. Diese wurde vom Schuldirektor des Jungen kontaktiert. Der 12-Jährige sagte den Beamten, dass er nichts von den Umzugsplänen seiner Mutter gewusst habe. Nachbarn der Familie erzählten, dass es bereits zuvor Streitigkeiten zwischen der Mutter und ihrem Sohn gegeben habe. So soll die Mutter den Jungen schon einmal vor die Tür gesetzt haben.
Sein Sohn "in seinem Haus nicht willkommen"
Das Kind sagte, dass die Mutter erwähnt haben soll, sie würde mit ihrem neuen Freund "irgendwann umziehen", habe aber nicht mitgeteilt, wann, schreibt das People-Magazin. Als die Mutter von der Polizei ausfindig gemacht wurde, stritt sie jegliche Schuld von sich.
Ihren Sohn habe sie nicht im Stich gelassen, sie lebe mit ihrem Partner zusammen, und ihr Sohn sei "in seinem Haus nicht willkommen". Sie habe auch ihren Bruder kontaktiert, um ihren Sohn nach der Schule abzuholen. Warum dieser nicht erschienen sei, könne sie sich nicht erklären.
Als jedoch die Polizei den Onkel des Kindes kontaktierte, wusste dieser nichts von dem Vorhaben. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Mittlerweile wurden sowohl die Mutter als auch ihr Freund festgenommen. Die Mutter des 12-Jährigen muss sich nun wegen des Zurücklassens eines Kindes verantworten. Den Gerichtsakten zufolge hält sich der Junge in der Obhut seines Onkels auf.
