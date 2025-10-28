Mutter zieht zu Freund: Sohn (12) findet leere Wohnung vor

Eine unglaubliche Geschichte ereignete sich im US-Bundesstaat Texas: Ein 12-jähriger Bursche kommt von der Schule nach Hause und findet eine leere Wohnung vor. Nicht nur sind das Gewand, das Geschirr und die Schuhe weg, auch das gesamte Interieur wurde aus den Zimmern entfernt.

Am Morgen, als sich der Bub von seiner Mutter verabschiedet hatte, habe die Wohnung ganz anders ausgesehen, erklärte er der Polizei. Diese wurde vom Schuldirektor des Jungen kontaktiert. Der 12-Jährige sagte den Beamten, dass er nichts von den Umzugsplänen seiner Mutter gewusst habe. Nachbarn der Familie erzählten, dass es bereits zuvor Streitigkeiten zwischen der Mutter und ihrem Sohn gegeben habe. So soll die Mutter den Jungen schon einmal vor die Tür gesetzt haben.