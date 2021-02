Mutter rettete Kinder durch Wurf aus drittem Stock (Video)

Das Feuer brach dem Bericht zufolge am Mittwochmittag wegen eines Stromzählers in dem fünfstöckigen Haus im Istanbuler Stadtteil Esenler aus. Die Mutter und ihre Kinder wurden von dem Feuer in ihrer Wohnung eingeschlossen.

Kinder unverletzt

Wie die Mutter das Haus verlassen hat, war zunächst unklar. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, konnte aber bereits wieder entlassen werden. Die Kinder blieben unverletzt. Zeugen berichteten, ihnen gehe es gut, sie seien aber verängstigt gewesen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und alle verbliebenen Bewohner aus dem Gebäude befreien.