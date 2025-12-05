Betonabdeckung auf Münchner S-Bahn geworfen: 700 Reisende unverletzt

Ein unbekannter Täter hat eine Betonabdeckung auf eine S-Bahn in München geworfen. Das Betonstück prallte gegen die Frontscheibe, verletzte den Fahrer der S-Bahn jedoch nicht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Täter warf die Kabelschachtabdeckung auf die Bahn, als diese unter einer Fußgängerbrücke hindurchfuhr. Alle rund 700 Passagiere blieben unverletzt. Die S-Bahn wurde vorzeitig gestoppt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.