Der mittlerweile 66-Jährige wurde Ende Juli in der Türkei festgenommen und vor wenigen Tagen an Deutschland ausgeliefert, wie die Polizei am Dienstag in Aschaffenburg erklärte. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Verdächtige war einst der Lebensgefährte der Getöteten.

Am 30. Juli 1984 war die 19-jährige Maria Köhler nicht zu ihrem Dienst in einem Aschaffenburger Krankenhaus erschienen. Zwei Tage später fand ihre Vorgesetzte sie leblos in ihrem Zimmer im Schwesternwohnheim. Schnell richtete sich der Tatverdacht gegen den damals 25-jährigen Ex-Freund, der sich allerdings am Tag nach der Tat bereits in die Türkei abgesetzt hatte.

Nach intensiven Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit der türkischen Polizei sei der Verdächtige schließlich festgenommen worden, hieß es von den Ermittlern nun. Im Zuge der Ermittlungen habe sich heraus gestellt, dass er in der Zwischenzeit unter Aliaspersonalien erneut in Aschaffenburg lebte, nämlich von 1998 bis 2014. In dieser Zeit war er laut Polizei mit einer deutschen Staatsbürgerin verheiratet und arbeitete als Handwerker im Landkreis Aschaffenburg. Später lebte er bis zu seiner Festnahme wieder in der Türkei.